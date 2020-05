Nueva estafa a través de mensaje por whatsApp

El portal especializado WabEtaInfo ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre una nueva estafa que afecta a cada vez más personas en WhatsApp. Un caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante estas últimas semanas, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar con el servicio de mensajería instantánea para hacerse con el control de tu cuenta y utilizarla con distintos fines.

El mensaje en cuestión comienza con un "cordial saludo" desde el soporte técnico de la compañía, después de presentarse frente a la víctima, los ciberdelincuentes nos informarán de que alguien ha registrado una cuenta de WhatsApp con nuestro número y que no pueden determinar si dicho inicio de sesión es legítimo o no: "Como los registros de actividad de usuario pueden contener información confidencial y de carácter privado, el equipo de WhatsApp no puede investigar las alertas que se originan por una actividad de inicio de sesión sospechoso".

Por todo ello, y para salir de dudas cuanto antes, el equipo de soporte técnico te enviará un mensaje a tu teléfono móvil: "Le hemos enviado una solicitud de verificación de la identidad para corroborar la raíz (SMS). Si no consigue pasar la verificación o abandona el intento, se generará una suspensión indefinida. También se generará una alerta si tiene éxito". Un mensaje, en el que encontrarás un total de seis dígitos, que deberás compartir con ellos cuanto antes para evitar una hipotética cancelación de tu cuenta.

En caso de que sigas las indicaciones de los ciberdelincuentes, y decidas compartir los seis dígitos del mensaje con los estafadores, perderás el control de tu cuenta. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso. Desde WabEtaInfo recuerdan que WhatsApp nunca escribe a los usuarios de forma personal.

WhatsApp nunca te pedirá tus datos personales ni cualquier código de verificación.

De hacerlo (hasta la fecha tan solo lo ha hecho en un par de ocasiones para anuncios globales), siempre muestra visible un indicador de verificación verde. Por lo tanto, y dado que este perfil de WhatsApp no incorpora dicho distintivo, no está relacionado con el equipo técnico de la plataforma de mensajería instantánea. Tan solo es una estafa más mediante la que los piratas informáticos quieren hacerse con tus datos.

cadenaser.com