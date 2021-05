Plataformas de Streaming: Como identificar si alguien más esta utilizando tu cuenta de Disney+ o Netflix

Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV entre otras plataformas de streaming, permiten la opción de planes familiares en donde un número de usuarios compartan su cuenta. Modalidad rentable para quienes pagan estos servicios de contenido, ya que les permite a los usuarios contar con estas plataformas a un precio más económico.

El problema se origina cuando algunas personas se aprovechan y comparten la cuenta con un tercero. Esto puede provocar que uno de los dueños originales no pueda usar la plataforma de streaming, ya que otro la está empleando.

Para estos casos, tanto Netflix, como Disney+ y Amazon Prime Video tienen opciones que permiten averiguar si un extraño se ha conectado a tu cuenta, incluso podrás expulsarlo.

1. Si utilizar Netflix



Ingresa a tu cuenta y busca una opción llamada “Actividad reciente de streaming del dispositivo”. Verás una lista de todos los equipos (laptops, teléfonos, tablets, smart TV, entre otros) que se han conectado usando tu clave.

Verifica que todos los aparatos mostrados sean conocidos. Si encuentras uno extraño, lo recomendable es utilizar la opción cerrar sesión en todos los dispositivos y luego cambiar la contraseña.



2. Si utilizas Disney+



A diferencia de Netflix, que te muestra todos los dispositivos conectados a tu cuenta, Disney+ no posee esta opción. La única forma de descubrir que alguien sabe tu clave y la usa sin permiso es que no puedas usar la plataforma.

Si esto sucede, ingresa a la configuración y pulsa la opción cerrar sesión en todos los dispositivos, luego cambia la contraseña. De esta forma, los equipos que no estén autorizados se quedarán sin acceso.



3. Si utilizas Amazon Prime Video



Amazon Prime Video sí permite que sus usuarios sepan los dispositivos conectados a su cuenta. Solo basta con ingresar a la configuración de la plataforma y revisar la lista de equipos. Puedes forzar el cierre de uno de ellos (si es desconocido) o de todos para luego cambiar la contraseña.

De esta forma podrás saber si alguien más accede a las cuentas cuando estas no se están utilizando, de ser el caso, se recomiendo el cambio de las contraseñas de manera periódica.