PlayStation 5 supera las 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo

La compañía Sony Interactive Entertainment ha anunciado que su consola de última generación, PlayStation 5 (PS5™) ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado 12 de noviembre de 2020. PS5™ es la consola de la compañía que más rápido se ha vendido en su historia y continúa superando el ritmo de ventas de su predecesora, PlayStation®4 (PS4™).

“Estamos encantados de anunciar que, al 18 de julio de 2021, hemos vendido más de 10 millones de consolas PlayStation 5 en todo el mundo. Esto convierte a PS5 en la consola de venta más rápida en la historia de Sony Interactive Entertainment (SIE) y no podríamos estar más entusiasmados con la increíble respuesta de nuestros fans”, anunció Veronica Rogers, vicepresidente senior, ventas globales y operaciones comerciales a través del blog corporativo de la compañía.

Rogers añadió que al equipo de desarrollo de productos entregó innovaciones asombrosas que incluyen SSD ultrarrápido, audio 3D inmersivo y el controlador DualSense dinámico con retroalimentación háptica y disparadores adaptativos. Su talento, perseverancia y creatividad sentaron las bases de todo el ecosistema de PS5.

Desde el lanzamiento de la consola en noviembre, PlayStation Studios ha acelerado el impulso de títulos increíblemente exitosos que muestran las capacidades de PS5. De cara al futuro, la línea de juegos exclusivos de PlayStation Studios incluye un nuevo God of War de Santa Monica Studios, Gran Turismo ™ 7 de Polyphony Digital y Horizon Forbidden West de Guerrilla Games. Algunos de los juegos más esperados de los socios de SIE incluyen Battlefield 2042 de Electronic Arts, DEATHLOOP de Bethesda, Far Cry ® 6 de Ubisoft y Kena: Bridge of Spirits de Ember Lab.