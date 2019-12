Temas más buscados en "Google" por panameños en el 2019

Acontecimientos del año Independencia de Panamá

30 aniversario de la caída del muro de Berlín

Elecciones Presidenciales

Jornada Mundial de la Juventud

Celebración 500 años de Ciudad de Panamá

Carnavales

Desfiles Patrios

Viña del Mar

Feria del Libro de Panamá

Incendio en la Catedral de Notre Dame Eventos Deportivos Copa América

Copa Oro

Mundial Fútbol Sub20

Mundial Fútbol Femenino

Serie del Caribe

Super Bowl

Wimbledon

Champions League

NBA Finales

Béisbol Juvenil Panameño Personajes Thanos

Cameron Boyce

Joseph Antoine Ferdinand Plateau

Walter Mercado

Camilo Sesto

Emiliano Sala

Christian Bach

Laurentino Cortizo

Legarda

Papa Francisco Series / Novelas / Programas TV Game of Thrones

Kosem Sultana

Tu Cara Me Suena 2019

Stranger Things

Chernobyl

Betty en NY

La Tigresa del Oriente

La Gloria de Lucho

La Reina del Flow

Vive la Música Películas · Joker · Toy Story 4 · Avengers: Endgame · Capitana Marvel · Aquaman · IT 2 · Spiderman · John Wick 3 · Bird Box · Aladdin Cantantes Camilo Sesto

Legarda

Julio Melgar

Ozuna

Luis Miguel

Lady Gaga

Karol G.

Kevin Fret

Yoskar Sarante

Cher Video Juegos Dragon Ball Super: Broly

Free Fire

Omg Word Pop

Starjack io

Bottle Flip 3d

Big Big Baller

Call of Duty

Apex Legends

Do a Barrel Roll

Short Lift Preguntas del año ¿Cómo hacer un currículum?

¿Qué es la Cuaresma?

¿Qué significa ontas?

¿Qué significan los símbolos del escudo de Panamá?

¿Qué significa el Papa?

¿Qué es tosferina?

¿Qué es el medio ambiente?

¿Qué es solidaridad?

¿Qué es la hispanidad?

¿Qué es amor