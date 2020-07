Twitter Inc asegura que piratas informáticos atacaron cuentas de famosos y figuras políticas Entre las cuentas de alto perfil que fueron hackeadas se encontraban las del rapero Kanye West, el fundador de Amazon.com Inc Jeff Bezos, el inversor Warren Buffett, el cofundador de Microsoft Corp Bill Gates, y las cuentas corporativas de Uber Technologies Inc y Apple Inc

Twitter Inc asegura que piratas informáticos atacaron cuentas de famosos y figuras políticas. Foto: Cortesia