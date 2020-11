Videojuego Just Dance revelará su lista de canciones para el próximo año

El popular juego de la compañía Ubisof, Just Dance, llegará este 12 de noviembre a todas las consolas de videojuegos y junto con eso es revelada su lista de canciones para la versión del 2021.

Just Dance 2021, es un videojuego de simulación musical para 1 o 4 jugadores en versión normal y hasta 8 jugadores en versión en línea, el juego se estrena en PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Esta versión incluirá más de 40 canciones entre ellas: Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello, Don’t Start Now de Dua Lipa, Que Tire Pa Lante de Daddy Yankee, Juice de Lizzo, Say So de Doja Cat, entre otros famosos hits de este año. La lista completa se puede ver en un video tráiler que subió Ubisoft a su cuenta oficial de YouTube.